2020-05-19T18:40:47+03:00
Общество

За время работы через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек

Приезжие помещаются сюда на двухнедельный карантин
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек. Фото пресс-службы мэрии СочиЧерез обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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За время с начала работы 22 апреля коронавирусная инфекция после тестирования подтвердилась у 31 постояльца сочинского обсерватора, расположенного в Адлерском районе курорта.

Заболевшие были немедленно направлены в городскую инфекционную больницу для лечения. Всего же почти за месяц с подозрением на COVID-19 в обсерваторе уже побывали свыше 2000 человек из разных регионов страны.

Врачи в Сочи всячески подчеркивают крайнюю необходимость такой меры, как пребывание в обсерваторе.

- Эти 31 человек, если бы они не попали в условия обсерватора, а попали бы в город, в обычную жизнь – через неделю это было бы уже несколько сотен, а через две недели – это уже несколько тысяч или даже десятков тысяч заражённых сочинцев. Поэтому обсерватор, несмотря на все свои строгие правила – это действенный механизм по предотвращению распространения заболевания,- отметил главный врач городской поликлиники № 2 Давид Моисеев.

Инкубационный период COVID 19 составляет 14 календарных дней.

Cогласно принятым в регионе решениям по предотвращению распространения болезни, на протяжении этого времени вновь прибывшие в Сочи граждане должны находиться в обсерваторе, либо на самоизоляции у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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