2020-05-19T18:56:30+03:00
Общество

Путин потребовал от правительства не перекладывать вину за задержку «коронавирусных» доплат медикам на главврачей

Президент отметил, что следовало сразу прописать понятные способы начисления
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Президент заявил, что правительственный документ составлен недостаточно четкоПрезидент заявил, что правительственный документ составлен недостаточно четкоФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин на совещании 19 мая раскритиковал правительство из-за проблем с доплатами медработникам за работу с «коронавирусными» больными, сообщает сайт kp.ru. Он отметил, что следовало изначально прописать понятные и прозрачные принципы начислений, а не перекладывать вину на главврачей.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин, добавив, что врачи и так работают «с утра до ночи».

Надбавки 25 до 80 тысяч рублей должны были получить все медработники, а также водитель скорой помощи за факт работы с больными коронавирусом.

После уточнения постановления правительства выплаты в полном объеме получил 8871 медработник Краснодарского края. Общая сумма составила 260 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путин потребовал от правительства не перекладывать вину за задержку «коронавирусных» доплат медикам на главврачей
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