«Россети Кубань» провели 19 тысяч подключений «на удаленке»

19 Май 2020 2020-05-19T19:20:15+03:00

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С начала пандемии коронавируса компания «Россети Кубань» приняла и обработала около 19 тысяч обращений потребителей. В их числе около 5 тысяч - через интерактивные сервисы. Потребители оставляли заявки на технологическое присоединение к сетям и консультации специалистов.

С 18 марта все потребительские центры и пункты компании «Россети Кубань» работают в онлайн-формате. При этом качество предоставляемых услуг не пострадало. Оператором успешно удается консультировать клиентов дистанционно и оформлять новых потребителей услуг компании.

- Нам было важно оставаться на связи со своими потребителями и помогать им преодолевать трудности карантина. Мы постарались обеспечить условия, чтобы возможностей пользоваться услугами компании становилось больше, - подчеркнул помощник директора по технологическому присоединению Никита Козаченко.

В Краснодарском крае до 23 мая продолжает действовать карантин, но потребителям «Россети Кубань» по-прежнему нет необходимости выходить из дома. Подать заявку на подключение можно через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), а также через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети». Вопросы по ограничениям энергоснабжения и о качестве электроэнергии можно задать на сайте Светлаястрана.рф или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

Компания обслуживает Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. В ее ведении - 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная».