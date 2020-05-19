2020-05-19T19:20:15+03:00
Общество

«Россети Кубань» провели 19 тысяч подключений «на удаленке»

Прием онлайн-обращений не сказался на качестве услуг компании
Сергей ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: РоссетиФото: Россети
Изменить размер текста:

С начала пандемии коронавируса компания «Россети Кубань» приняла и обработала около 19 тысяч обращений потребителей. В их числе около 5 тысяч - через интерактивные сервисы. Потребители оставляли заявки на технологическое присоединение к сетям и консультации специалистов.

С 18 марта все потребительские центры и пункты компании «Россети Кубань» работают в онлайн-формате. При этом качество предоставляемых услуг не пострадало. Оператором успешно удается консультировать клиентов дистанционно и оформлять новых потребителей услуг компании.

- Нам было важно оставаться на связи со своими потребителями и помогать им преодолевать трудности карантина. Мы постарались обеспечить условия, чтобы возможностей пользоваться услугами компании становилось больше, - подчеркнул помощник директора по технологическому присоединению Никита Козаченко.

В Краснодарском крае до 23 мая продолжает действовать карантин, но потребителям «Россети Кубань» по-прежнему нет необходимости выходить из дома. Подать заявку на подключение можно через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), а также через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети». Вопросы по ограничениям энергоснабжения и о качестве электроэнергии можно задать на сайте Светлаястрана.рф или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

Компания обслуживает Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. В ее ведении - 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 185 штрафов
«Россети Кубань» провели 19 тысяч подключений «на удаленке»
Путин потребовал от правительства не перекладывать вину за задержку «коронавирусных» доплат медикам на главврачей
За время работы через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек
Вениамин Кондратьев: Все положенные выплаты медики Кубани получили в стопроцентном объеме
Обсерватор четыре звезды: сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Сочи произошёл пожар в частном доме
Сразу семь улиц ремонтируют в горном поселке в Сочи
В Туапсе осудили участника ОПГ, который по заказу силой «отжал» участок у моря
На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых
РНКБ Банк выдал около 3 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятий, пострадавших от ситуации с пандемией
В Краснодаре в 2021 году в районе Западного Обхода откроется школа на 1875 мест в одну смену
В Ейском районе местный житель убил топором знакомого
В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь
В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки
В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
На Кубани порядка 540 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям
В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре