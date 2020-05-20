В Краснодаре на участке улицы Сафонова заменят водопровод
В краевой столице обновят сети водоснабжения на участке Сафонова от Полевой до Ленинградской. Работы выполняют специалисты «Росводоканал Краснодар».
- Старый водопровод заменят на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также специалисты установят новую запорную арматуру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы выполнят методом горизонтально-направленного бурения, с минимальными разрытиями. Обновление водопровода позволит улучшить качество воды.
Работы по замене сотрудники организации «Краснодар Водоканал» выполняют в рамках программы совместных действий по модернизации инженерных сетей, разработанной с администрацией кубанской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU