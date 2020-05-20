В Краснодаре на участке улицы Сафонова заменят водопровод

20 Май 2020 2020-05-20T07:50:41+03:00

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В краевой столице обновят сети водоснабжения на участке Сафонова от Полевой до Ленинградской. Работы выполняют специалисты «Росводоканал Краснодар».

- Старый водопровод заменят на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также специалисты установят новую запорную арматуру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы выполнят методом горизонтально-направленного бурения, с минимальными разрытиями. Обновление водопровода позволит улучшить качество воды.

Работы по замене сотрудники организации «Краснодар Водоканал» выполняют в рамках программы совместных действий по модернизации инженерных сетей, разработанной с администрацией кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU