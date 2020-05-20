2020-05-20T08:30:12+03:00
Общество

В Сочи продолжается благоустройство набережной в микрорайоне Мацеста

Второй этап строительства стартовал в марте этого года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи благоустройство набережной в микрорайоне Мацеста идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Второй этап строительства стартовал в марте этого года. Планируется, что полностью работы завершат весной 2021 года.

Набережная реки Мацеста была построена еще в 50-х годах прошлого века. Тогда же вдоль реки были высажены магнолии крупноцветковые, а также большое количество хвойных деревьев, которые давали тень и создавали уют для отдыхающих.

Сейчас на участке работает около 50 строителей. Они уже выкорчевали дикоросы, удалили сухостой, устранили дефекты на части деревьев. Восстанавливают стены набережной. Саму территорию расширили с полутора до трех метров.

- В рамках второго этапа реконструкции построят тротуары из брусчатки, велодорожки. После окончания работ здесь высадят порядка 15 тысяч деревьев, кустарников и цветов, - отметили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В сквере появятся урны, скамейки, теневые навесы, перголы. Будут оборудованы две стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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