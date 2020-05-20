В Армавире по горячим следам задержали продавщицу меда, которая укала у женщины 120 тысяч рублей
К жительнице Армавира пришла неизвестная женщина и предложила купить у нее мед и молоко. После ухода гостьи потерпевшая не обнаружила на месте 120 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов они задержали 28-летнюю местную жительницу.
Выяснилось, что женщина украла деньги, когда потерпевшая пошла в хозпостройку за тарой для меда и молока. 120 тысяч злоумышленница потратила на собственные нужды.
- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU