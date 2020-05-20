Иномарка в Сочи снесла ограждение аэропорта

20 Май 2020 2020-05-20T09:38:31+03:00

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Накануне вечером водитель за рулем «Hyundai I40» на улице Авиационной в Адлерском районе пробил металлический забор и оказался на территории международного аэропорта Сочи.

Удар был значительной силы - металлическое ограждение территории аэропорта оказалось смятым на протяжении минимум десятка метров. По всей вероятности, это могло произойти из-за превышения скорости на повороте трассы.

- По предварительным данным, нарушитель не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка,- сообщает источник в правоохранительных органах региона.

В Сочи все чаще случаются серьезные ДТП из-за несоблюдения водителями автомобилей и мотоциклов скоростного режима, что зачастую приводит к трагическим последствием.

Несколько дней назад на трассе рядом с Мацестой из-за превышения скорости в ДТП погиб 25-летний пилот спортбайка.

ИСТОЧНИК KP.RU