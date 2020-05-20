2020-05-20T09:37:58+03:00
Происшествия

В Мостовском районе задержали подозреваемого в поджоге

На преступление злоумышленник пошел после ссоры с соседом
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе задержали подозреваемого в поджогеВ Мостовском районе задержали подозреваемого в поджогеФото: Архив "КП"
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В Мостовском районе у местного жителя загорелся частный дом. После того, как пожар был ликвидирован, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции.

- Как выяснилось, между подозреваемым и заявителем ранее произошел конфликт. Когда хозяина не было дома, злоумышленник проник в жилище и поджег диван, от которого огонь распространился на потолочное перекрытие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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