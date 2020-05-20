2020-05-20T10:43:10+03:00
Общество

На Кубани семьям с детьми с ограниченными возможностями выплатят по 5 тысяч рублей

Уже определен порядок получения денег
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Постановление об оказании материальной помощи подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Единовременную выплату предоставят семьям с детьми, обучающимися в государственных школах края ( кроме обучающихся по программе дошкольного образования).

- На эти цели из резервного фонда края направлен почти 51 миллион рублей. Деньги перечисляет школа, в которой учится ребенок. При этом родитель должен обратиться туда не позднее 31 мая. Для приема заявлений в учреждениях работают сотрудники, - сообщили в администрации Краснодарского края.

Чтобы получить деньги родитель должен лично или по почте предоставить заявление о выплате единовременной материальной помощи в размере 5 тысяч рублей с указанием способа ее получения, копии свидетельства о рождении ребенка, документа, удостоверяющего личность заявителя.

Кроме того, опекуны должны отправить заверенную копию решения уполномоченного органа об усыновлении, опеке либо копию документа или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

После этого школа в течение пяти рабочих дней принимает решение о выплате, а после перечисляет деньги. Если заявитель предоставил неполный пакет документов, ему могут отказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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