20 Май 2020 2020-05-20T11:09:20+03:00

В аэропорт Сочи откроют прямые рейсы из Калининграда. Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing, вместимостью до 189 пассажиров

Изменить размер текста: A A

Международный аэропорт Сочи имени В. Севастьянова сообщил о запуске рейсов по маршруту «Сочи-Калининград». Полеты откроет с 20 июня авиакомпания «Победа».

- Рейсы будут выполняться по средам и субботам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что авиакомпания «Победа» выполняет прямые рейсы в Сочи из 18 городов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Челябинск, Уфа и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU