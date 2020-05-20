В аэропорт Сочи откроют прямые рейсы из Калининграда
Полеты будут выполняться на самолете Boeing, вместимостью до 189 пассажиров
В аэропорт Сочи откроют прямые рейсы из Калининграда. Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи.
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Международный аэропорт Сочи имени В. Севастьянова сообщил о запуске рейсов по маршруту «Сочи-Калининград». Полеты откроет с 20 июня авиакомпания «Победа».
- Рейсы будут выполняться по средам и субботам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
Представитель пресс-службы обратила внимание, что авиакомпания «Победа» выполняет прямые рейсы в Сочи из 18 городов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Челябинск, Уфа и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU