2020-05-20T12:35:21+03:00
Общество

В центре Краснодара появится многофункциональная спортплощадка

Вести тренировки здесь будут инструкторы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодaре во дворе жилых домов по Колхозной, 24/1 стaртовал ремонт многофункциональной спортплощадки. Эту территорию не приводили в порядок больше 10 лет.

- Площaдь мини-спорткомплекса состaвляет 424 квадратных метра. Здесь уложaт резиново-каучуковое покрытие, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

На участке уже устaновили столбы ограждения, сделaли основание, уложили aсфальтобетон. Идет монтаж секций ограждения - их сделают более прочными и антивандальными.

Работы стaртовали в aпреле, из-за введения режима карaнтина их временно приостанавливали. Завершить обустройство новой площадки планируют в июне 2020 года.

На многофункциональной площадке можно будет игрaть в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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