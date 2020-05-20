В Краснодаре мужчина пытался продать поддельный специальный пропуск для передвижения по территории края
7 апреля житель Краснодара на одной из улиц города пытался сбыть поддельный бланк спецпропуска для передвижения по территории края. За документ он просил 7 тысяч рублей. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.
Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. Ему назначили 10 месяцев ограничения свободы.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, в Мостовском районе задержали подозреваемого в поджоге. На преступление злоумышленник пошел после ссоры с соседом. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU