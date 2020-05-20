20 Май 2020 2020-05-20T11:35:10+03:00

В Краснодаре мужчина пытался продать поддельный специальный пропуск для передвижения по территории края Фото: Архив "КП"

Он проведет в тюрьме 10 месяцев

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7 апреля житель Краснодара на одной из улиц города пытался сбыть поддельный бланк спецпропуска для передвижения по территории края. За документ он просил 7 тысяч рублей. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. Ему назначили 10 месяцев ограничения свободы.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Мостовском районе задержали подозреваемого в поджоге. На преступление злоумышленник пошел после ссоры с соседом. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU