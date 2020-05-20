2020-05-20T11:54:27+03:00
Общество

В Сочи пожарные заключили соглашение с байкерами

Сотрудничество намечено при дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи пожарные заключили соглашение с байкерами. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В Сочи пожарные заключили соглашение с байкерами. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В Сочи 10-й пожарно-спасательный отряд подписал соглашение с мотоклубом «Медведи МСС Сочи».

- Намечены области сотрудничества по обмену информацией и оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях, пожарах и профилактических мероприятиях, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В рамках соглашения сочинские пожарные и байкеры собираются проводить совместные занятия и тренировки. В ближайших планах – подписание подобных соглашений в Новороссийске и Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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