Отделения ПФР в Сочи перешли на работу по предварительной записи
Запись на прием в отделения ПФР в Сочи теперь ведется исключительно через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР или же по телефонам контактного центра фонда.
Звонки для такой записи принимают по номерам: +7-861-214-28-68 либо +7-861-251-60-98.
— В период действия карантинных мер рекомендуется воздержаться от личных посещений клиентских служб и пользоваться способом подачи заявления через электронные сервисы,- отмечают в ПФР.
При этом Пенсионный фонд России значительно упростил для семей получение выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет.
Теперь регистрация детей в системе индивидуального учета ведется в автоматическом режиме на основании сведений Единого государственного реестра ЗАГС.
Поэтому при подаче заявления через личный кабинет на портале родителям достаточно указать лишь имя и дату рождения ребёнка, все остальные сведения добавятся автоматически, что лишает необходимости приходить в отделения ПФР лично.
ИСТОЧНИК KP.RU