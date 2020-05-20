2020-05-20T11:56:00+03:00
Общество

Отделения ПФР в Сочи перешли на работу по предварительной записи

Заявления для получения выплат на детей рекомендуется подавать дистанционно
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Отделения ПФР в Сочи перешли на работу по записи. Фото пресс-служба мэрии СочиОтделения ПФР в Сочи перешли на работу по записи. Фото пресс-служба мэрии Сочи
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Запись на прием в отделения ПФР в Сочи теперь ведется исключительно через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР или же по телефонам контактного центра фонда.

Звонки для такой записи принимают по номерам: +7-861-214-28-68 либо +7-861-251-60-98.

— В период действия карантинных мер рекомендуется воздержаться от личных посещений клиентских служб и пользоваться способом подачи заявления через электронные сервисы,- отмечают в ПФР.

При этом Пенсионный фонд России значительно упростил для семей получение выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет.

Теперь регистрация детей в системе индивидуального учета ведется в автоматическом режиме на основании сведений Единого государственного реестра ЗАГС.

Поэтому при подаче заявления через личный кабинет на портале родителям достаточно указать лишь имя и дату рождения ребёнка, все остальные сведения добавятся автоматически, что лишает необходимости приходить в отделения ПФР лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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