2020-05-20T12:09:31+03:00
Общество

Жители Краснодарского края могут обратиться к специалистам ВЦТО для решения недвижимых вопросов

Также сотрудники расскажут об использовании электронных сервисов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Жители Краснодарского края могут обратиться к специалистам ВЦТО для решения недвижимых вопросовЖители Краснодарского края могут обратиться к специалистам ВЦТО для решения недвижимых вопросов
Изменить размер текста:

За первые четыре месяца 2020 года Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) кадастровой палаты принял более 1 370 000 телефонных обращений граждан. Специализированный филиал расположен в Курске и Казани. Суммарно в нем работают более 300 специалистов.

Для удобства граждан операторы принимают звонки круглосуточно и без выходных. Они дают гражданам пошаговый инструктаж по получению учетно-регистрационных государственных услуг в электронном виде, а также сопровождают их в процессе пользования электронными сервисами сайтов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.

- Как правило, консультация специалиста нужна при планировании и сделок с недвижимостью. Для этого можно позвонить по бесплатному номеру горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью
В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском
В обсерваторы Краснодара 19 мая направили 56 человек
Деньги нашлись дома: На Кубани камчатская бизнес-леди сообщила о краже 20 млн рублей из особняка
На Кубани на встречке столкнулись две машины
В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара детсад на 300 мест готов на 30%
Жители Краснодарского края могут обратиться к специалистам ВЦТО для решения недвижимых вопросов
Отделения ПФР в Сочи перешли на работу по предварительной записи
В Сочи пожарные заключили соглашение с байкерами
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Краснодаре мужчина пытался продать поддельный специальный пропуск для передвижения по территории края
В центре Краснодара появится многофункциональная спортплощадка
В аэропорт Сочи откроют прямые рейсы из Калининграда
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 20 мая 2020 года: самому маленькому пациенту - 1 год и 9 месяцев
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 мая 2020 года увеличилось еще на 91 человека
На Кубани семьям с детьми с ограниченными возможностями выплатят по 5 тысяч рублей
В Мостовском районе задержали подозреваемого в поджоге
Иномарка в Сочи снесла ограждение аэропорта
В Армавире по горячим следам задержали продавщицу меда, которая украла у женщины 120 тысяч рублей
В Сочи продолжается благоустройство набережной в микрорайоне Мацеста
За пять лет в Краснодарском крае количество самостроев уменьшилось на треть
В Краснодаре на участке улицы Сафонова заменят водопровод