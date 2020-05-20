Жители Краснодарского края могут обратиться к специалистам ВЦТО для решения недвижимых вопросов

20 Май 2020 2020-05-20T12:09:31+03:00

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За первые четыре месяца 2020 года Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) кадастровой палаты принял более 1 370 000 телефонных обращений граждан. Специализированный филиал расположен в Курске и Казани. Суммарно в нем работают более 300 специалистов.

Для удобства граждан операторы принимают звонки круглосуточно и без выходных. Они дают гражданам пошаговый инструктаж по получению учетно-регистрационных государственных услуг в электронном виде, а также сопровождают их в процессе пользования электронными сервисами сайтов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.

- Как правило, консультация специалиста нужна при планировании и сделок с недвижимостью. Для этого можно позвонить по бесплатному номеру горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU