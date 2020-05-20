На Кубани на встречке столкнулись две машины

20 Май 2020 2020-05-20T12:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

19 мая в 22:00 в Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем авто марки «Вольво» выехал на встречную полосу дороги. Здесь он столкнулся с машиной марки «Нива».

В результате ДТП погиб 56-летний водитель отечественного авто, 57-летняя женщина-пассажир получила травмы.

- Все обстоятельства аварии выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 19 мая было зафиксировано 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Произошло три наезда на пешехода, один человек погиб и два получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU