Деньги нашлись дома: На Кубани камчатская бизнес-леди сообщила о краже 20 млн рублей из особняка

20 Май 2020 2020-05-20T12:49:30+03:00

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Полицейским станицы Анапской блестяще удалось разобраться в сообщении о серьезном преступлении. Обладательница роскошного дома 43-летняя бизнес-леди, переехавшая с Камчатки, рассказала, что вечером неизвестный проник через балконную дверь в особняк и украл наличными пять миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 20 тысяч южнокорейских вон. Общий ущерб потерпевшая оценила в почти 20 млн рублей.

Женщина числится учредителем сразу нескольких компаний в Камчатском крае, одно из которых занимается торговлей топливом.

На месте развернула работу следственная группа. Оперативники выяснили, что дверь на балкон не была закрыта, собрали отпечатки пальцев и уже готовились объявлять план-перехват возможного злоумышленника. Но произошло необъяснимое.

- В ходе проведения повторного осмотра, денежные средства были обнаружены в домовладении, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Теперь полицейские выясняют, кто же на самом деле взял деньги, и врывался ли в дом злоумышленник.

ИСТОЧНИК KP.RU