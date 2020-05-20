В обсерваторы Краснодара 19 мая направили 56 человек
19 мая аэропорт Краснодара принял 11 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Сыктывкара, Тамбова, Калуги, Челябинска и Новосибирска. Всего в краевую столицу прилетели 738 человек.
Каждому специалисты Роспотребнадзора выдали предписания о необходимости самоизоляции. На двухнедельную обсервацию направили 56 пассажиров - это жители других регионов страны.
- Все прибывающие в Краснодарский край обязаны немедленно сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Постановлением губернатора региона режим карантина продлен до 23 мая.
Напомним, в Сочи пожарные заключили соглашение с байкерами. Сотрудничество намечено при дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU