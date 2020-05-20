В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»

20 Май 2020 2020-05-20T13:35:15+03:00

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Транспортные полицейские края совместно с ГИБДД региона и Республики Крым, а также представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства проводят с 15 по 22 мая оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист».

- Правоохранители выявляют факты незаконного оказания услуг по перевозке пассажиров нелегальными такси на территории железнодорожных вокзалов и аэропортов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Уже было выявлено более 30 административных правонарушений по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии). Все дела были направлены на рассмотрение в районные суды для принятия законного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU