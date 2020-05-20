2020-05-20T13:52:52+03:00
Общество

Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью

Вскоре жителям Кубани не потребуется оформление электронной цифровой подписи
Александра ПОДУШКО
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Правительство упростит проведение сделок с недвижимостьюПравительство упростит проведение сделок с недвижимостью
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Правительство страны готовит пакет изменений в федеральный закон «о государственной регистрации недвижимости». Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, нововведения упростят проведение учетно-регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения госуслуг.

Так, гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи при заключении сделок с органами публичной власти. В личном кабинете можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, кадастрового учета жилых и садовых домов.

- Существенным нововведением является осуществление выездного приема документов для кадастрового учета и регистрации. Это будут делать бесплатно для ветеранов и инвалидов ВОВ, людей с ограниченными возможностями, - отметили в пресс-службе Кадастровой палаты.

Еще одно новшество – исключение требований к предельным размерам машино-мест. Согласно поправкам, минимальные габариты сохраняются в прежнем виде, но не ограничивается максимальная площадь. Застройщики смогут самостоятельно устанавливать ее при планировании паркинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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