В Сочи собираются создать единый бренд местного чая

20 Май 2020 2020-05-20T14:06:22+03:00

Это призвано помочь с реализацией продукции

Изменить размер текста: A A

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил чайные плантации в поселке Солохаул.

Это первая и самая северная плантация в России. На балансе предприятия сейчас содержится около 100 участков общей площадью 126 гектаров.

Глава Сочи считает, что чайной отрасли необходима серьезная и разносторонняя поддержка. Особенно особенно это касается реализации готовой продукции, так как предприятия зачастую вынуждены работать через посредников.

- В данный момент прорабатывается вопрос создания единого бренда сочинского чая. Также в ближайшее время будут определены точки сбыта продукции. В первую очередь, это должны быть места турпоказа, - отметил Алексей Копайгородский.

Всего в окрестностях курорта работают семь предприятий по изготовлению чая.

ИСТОЧНИК KP.RU