В Сочи собираются создать единый бренд местного чая
Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил чайные плантации в поселке Солохаул.
Это первая и самая северная плантация в России. На балансе предприятия сейчас содержится около 100 участков общей площадью 126 гектаров.
Глава Сочи считает, что чайной отрасли необходима серьезная и разносторонняя поддержка. Особенно особенно это касается реализации готовой продукции, так как предприятия зачастую вынуждены работать через посредников.
- В данный момент прорабатывается вопрос создания единого бренда сочинского чая. Также в ближайшее время будут определены точки сбыта продукции. В первую очередь, это должны быть места турпоказа, - отметил Алексей Копайгородский.
Всего в окрестностях курорта работают семь предприятий по изготовлению чая.
ИСТОЧНИК KP.RU