2020-05-20T14:06:22+03:00
Общество

В Сочи собираются создать единый бренд местного чая

Это призвано помочь с реализацией продукции
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи собираются создать единый чайный бренд. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи собираются создать единый чайный бренд. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил чайные плантации в поселке Солохаул.

Это первая и самая северная плантация в России. На балансе предприятия сейчас содержится около 100 участков общей площадью 126 гектаров.

Глава Сочи считает, что чайной отрасли необходима серьезная и разносторонняя поддержка. Особенно особенно это касается реализации готовой продукции, так как предприятия зачастую вынуждены работать через посредников.

- В данный момент прорабатывается вопрос создания единого бренда сочинского чая. Также в ближайшее время будут определены точки сбыта продукции. В первую очередь, это должны быть места турпоказа, - отметил Алексей Копайгородский.

Всего в окрестностях курорта работают семь предприятий по изготовлению чая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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