В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище
Несколько дней назад в поселке Широчанка, что совсем недалеко от Ейска, произошло ЧП. Когда местные жители пришли на кладбище к усопшим родственникам, то не поверили своим глазам: шесть могил были разбиты.
- Кроме того, на пяти могилах были установлены деревянные кресты, на которых тоже были повреждения, а на одной могиле вообще свалена стела, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Ейска.
Об увиденном жители поселка сообщили в полицию. Сейчас правоохранители занимаются установлением обстоятельств.
- В дежурную часть поступило сообщение о повреждении могил на кладбище, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД региона.
Однако, как сообщил наш источник, в ходе проверки сотрудниками ОПДН был установлен подозреваемый в совершении правонарушения. Им оказался 10-летний местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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