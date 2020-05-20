2020-05-20T14:07:15+03:00
Происшествия

В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище

Полиция проводит проверку
Виталий КАРНАУХ
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Об увиденном жители поселка сообщили в полицию.Об увиденном жители поселка сообщили в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько дней назад в поселке Широчанка, что совсем недалеко от Ейска, произошло ЧП. Когда местные жители пришли на кладбище к усопшим родственникам, то не поверили своим глазам: шесть могил были разбиты.

- Кроме того, на пяти могилах были установлены деревянные кресты, на которых тоже были повреждения, а на одной могиле вообще свалена стела, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Ейска.

Об увиденном жители поселка сообщили в полицию. Сейчас правоохранители занимаются установлением обстоятельств.

- В дежурную часть поступило сообщение о повреждении могил на кладбище, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Однако, как сообщил наш источник, в ходе проверки сотрудниками ОПДН был установлен подозреваемый в совершении правонарушения. Им оказался 10-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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