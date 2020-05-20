ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд руб.

20 Май 2020 2020-05-20T14:07:24+03:00

В апреле ВТБ Лизинг заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования стоимостью 1,4 млрд руб., также в ближайшее время будут подписаны договоры лизинга еще на 1,3 млрд руб

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В соответствии с контрактами ВТБ Лизинг профинансирует комплексную закупку систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационного и IT-оборудования. Большая часть техники передается для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.

ВТБ Лизинг сотрудничает с ПАО «Ростелеком» и его дочерними компаниями с июня 2019 года. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 4,8 млрд руб. с НДС сроком на 5 лет.

По объему нового бизнеса и размеру портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров ВТБ Лизинг занял вторую строчку отраслевого рэнкинга, подготовленного рейтинговым агентством Эксперт РА по итогам 2019 года. Компания занимает 26% этого рынка.

"Мы рады сотрудничать с ПАО «Ростелеком», который включен в перечень системообразующих предприятий страны, в рамках стратегически важных задач. В сегодняшней непростой ситуации мы продолжаем финансировать национальные проекты и поставлять оборудование для их реализации. Благодаря выстроенным процессам непрерывности деятельности и системе коммуникации даже в условиях пандемии мы находим способы поддержать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами", — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

- Применение лизинговых инструментов и сотрудничество с ВТБ Лизинг позволяют «Ростелекому» находить сбалансированные решения при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации крупных корпоративных и государственных клиентов. Нам удалось оперативно перевести взаимодействие между компаниями в цифровой формат и продолжить заключение сделок в дистанционном режиме. Это важно, так как востребованность решений и сервисов «Ростелекома» со стороны наших клиентов только увеличилась в период пандемии, и компании нужно оперативно принимать меры по развитию сетей и инфраструктуры, — отметил старший вице-президент, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

ИСТОЧНИК KP.RU