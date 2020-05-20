МТС ищет новых сотрудников на Кубани

20 Май 2020 2020-05-20T14:10:07+03:00

Собеседования проходят по видеосвязи, а к работе можно приступать прямо из дома

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Оператор объявляет о расширении набора специалистов для развития цифровых продуктов компании. В Краснодарском крае наиболее востребованы ИТ-специалисты и талантливые менеджеры по продажам инновационных решений компании.

Всего в Группе МТС открыто более 600 вакансий по ИТ-направлениям. Компания ищет талантливых разработчиков технологических инструментов (Java, .net, JS, Python и других), DevOps- и QA-инженеров, аналитиков, специалистов по машинному обучению.

ИСТОЧНИК KP.RU