Власти Адыгеи не допустили празднования массовой свадьбы

20 Май 2020 2020-05-20T14:33:38+03:00

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Во время пандемии ЗАГС Адыгеи рекомендовал влюбленным повременить с официальной регистрацией брака. Если уж замуж невтерпеж, тогда в управлении просят, чтобы было ограничено число участников церемонии (не более 10 человек).

Однако пара в Майкопском районе решила проигнорировать подобные меры. Они запланировали свадьбу, куда пригласили ни много ни мало 50 гостей.

- Молодые люди запланировали торжество на территории одной из баз отдыха в поселке Краснооктябрьском, - рассказывают в пресс-службе администрации Майкопского района. - Мы отреагировали на сообщение, поставили в известность об этом полицию.

Правоохранители выехали на праздник, вместе с ними представители района и поселения. В итоге после беседы пышное торжество не состоялось. На организатора мероприятия составили протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Материалы передали в суд.

Напомним, в Красногвардейском районе Адыгеи число заболевших коронавирусом возросло до 151. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронах.

ИСТОЧНИК KP.RU