В Краснодаре Тургеневский мост частично закрыли из-за ремонта

20 Май 2020 2020-05-20T15:09:30+03:00

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Участок Тургеневского моста вновь требует ремонта. Зимой прошлого года здесь заделывали ямы на дорожном полотне. А теперь же в обновлении нуждается один из деформационных швов в так называемой переходной зоне. Сейчас он разрушен.

Как стало известно, повредил шов интенсивный поток большегрузов. Состояние дорожного полотна сейчас не в самом лучшем виде, что может стать причиной ДТП. Именно поэтому здесь начался внеплановый ремонт.

- Восстановительные работы уже стартовали, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. - Их планируем завершить в течение нескольких суток.

Сначала рабочие очистят поврежденный участок, затем заполнят бетоном переходной зоны деформационного шва. Ну а далее необходимо будет восстановить дорожное полотно.

- На время проведения работ частично будет ограничен проезд по одной полосе моста, - уточняют в мэрии.

Планируется, что ремонт на путепроводе завершится к концу недели.

ИСТОЧНИК KP.RU