Жителям Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции выплатили более 70 млн рублей

20 Май 2020 2020-05-20T15:09:54+03:00

Почти в два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 6 751 рубля ФОТО: www.kubzsk.ru

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Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко провел совещание, на котором депутаты рассмотрели меры поддержки людей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Установлены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трех лет включительно. Также в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, выплачивается пособие по безработице по верхней планке, особые меры поддержки установлены семьям с детьми, где родители временно безработные», – сказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также напомнил, что Президент расширил виды поддержки. Так, с 1 июня семьям с детьми должны предоставить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет. Также для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет установлены дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Кроме того, почти в два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 6 751 рубля.

Также по решению губернатора была предоставлена единовременная материальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Им выплатили по 5 тыс. рублей, малоимущим многодетным семьям – 10 тыс. рублей. Деньги получили почти 85 тыс. человек на общую сумму более 550 млн. рублей.

Еще по решению губернатора дополнительную поддержку получат официально безработные жители края. Им выплатят по 3 000 рублей на несовершеннолетних детей. Под это из краевого бюджета выделено 165 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU