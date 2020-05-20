2020-05-20T16:19:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Исполнять обязанности главврача в больнице Армавира, где произошел скандал с выплатами, будет депутат

До назначения он был заведующим отоларингологического отделения
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Василий Казьмин. Фото: armavirgb.ruВасилий Казьмин. Фото: armavirgb.ru
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После скандала, который произошел в городской больнице Армавира, главный врач Сергей Смирнов покинул свой пост. Его уволили по решению губернатора Вениамина Кондратьева после того, как медработники учреждения пожаловались на то, что не получили выплаты. Надбавки положены медикам, работающим с коронавирусными больными, но, по словам сотрудников, им ничего не перечислили.

Но работа больницы продолжается в прежнем режиме, поэтому был назначен новый главврач, пока, правда, с приставкой и.о.

- Исполнять обязанности главного врача будет Василий Казьмин, - пояснили в администрации Армавира. - До этого назначения он занимал должность заведующего отоларингологическим отделением армавирской городской больницы.

Кроме того, известно, Василий Казьмин являлся депутатом Армавирской городской Думы V созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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