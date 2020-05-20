Краснодарское предприятие увеличит выпуск антисептиков до 15 тонн в сутки

20 Май 2020 2020-05-20T17:13:06+03:00

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Санитайзера во время пандемии - одно из самых популярных средств. Антисептики пользуются спросом везде - с витрин в аптеках и в магазинах их сметают быстро. Одно из краснодарских предприятий установило две новые роботизированные линии. Это позволило увеличить общая производственная мощность до 15 тонн в сутки.

Благодаря такой системе выпускается больше антисептиков малого формата по 30-500 мл. Гелевые санитайзеры теперь будут производиться порядка 2 тысяч штук в час, а в жидкой форме – 4 тысячи в час.

- Для сравнения раньше такого объема могли добиться только за сутки, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

А все потому, что производство осуществлялось в полуавтоматическом режиме.

– Предприятие обеспечивает качественным продуктом не только край, но и работает на потребности страны, - сказал замглавы региона Василий Швец. - Через время, когда пандемия отступит, эти объемы можно будет экспортировать.

КАК ВЫБРАТЬ АНТИСЕПТИК

В первую очередь, смотрите состав. Эффективный антисептик содержит не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Кроме того, внимательно читайте инструкцию. Антисептик исключительно антибактериального действия будет малоэффективным во время респираторных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU