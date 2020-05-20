В Горячем Ключе заканчивают возведение дома для переселения людей из ветхого жилья

20 Май 2020 2020-05-20T17:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая многоэтажка в микрорайоне Развилка Горячего Ключа почти готова - сейчас строители заканчивают выведение 4 этажа, все коммуникации уже подведены.

- Особое внимание здесь уделяется качеству стройматериалов и работ, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Горячего Ключа. - В этот дом переедут восемь семей из станицы Саратовской в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: администрации Горячего Ключа.

В программу по переселению ветхого жилья двухэтажный дом по улице Бакинской, 17 попал из-за статуса. В 2013 году его признали аварийным. Это значит, что жилье, где несущие конструкции фундамента, стен, кровли разрушаются, угрожает жизни и здоровью проживающих там людей.

Для семей приобретут жилье общей площадью 394,8 квадратных метров.

- На эти цели из федерального, краевого и местного бюджета направлено 20,6 миллиона рублей, - уточняют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU