20 Май 2020 2020-05-20T18:03:00+03:00

В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

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В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина. Об этом стало известно на встрече главы города Алексея Копайгородского с волонтёрами в режиме онлайн.

Добровольцы доставляют нуждающимся горожанам продукты питания и лекарства на дом, выгуливают домашних животных, выносят мусор.

- В это непростое время вы ежедневно помогаете жителям, которые испытывают трудности на самоизоляции. Волонтёры оказывают адресную поддержку пожилым и маломобильным сочинцам, а также жителям, страдающим хроническими заболеваниями, - отметил мэр Сочи.

По его словам, активисты единого добровольческого штаба Сочи передали нуждающимся семьям свыше 7 тысяч продуктовых наборов, волонтёрами «Единой России» организована транспортировка пациентов в гемодиализный центр в Туапсе.

- Мы благодарны каждому, кто не остался в стороне, и проявляет активную гражданскую позицию, - заключил Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU