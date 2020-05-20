2020-05-20T18:37:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику

Работы на соцобъектах не останавливались
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Темпы по строительству школ и детских садов в Краснодарском крае набраны серьезные. Во время карантина их решено было не снижать. Поэтому работы на соцобъектах не останавливались, правда, бригады трудились с соблюдением всех мер предосторожности.

- Ни одна стройка не была заморожена, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В первую очередь, это школы и детские сады.

В 2020 году одновременно идет строительство 27 школ и четырех детских садов. Из них 16 должны быть сданы до Нового года.

- Объекты возводятся, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Тимашевском и Каневском районах, - пояснил первый заместитель главы края Андрей Алексеенко. - В Сочи школа на 1100 мест в районе Мамайка строится в рамках национального проекта «Образование».

Что касается кубанской столицы, то на различной стадии готовности здесь 10 школ, четыре детских сада и один физкультурно-оздоровительный центр.

– Также без отставания, а где-то даже с опережением идет строительство лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре и акушерского корпуса в Кореновске, – добавил Андрей Алексеенко.

Если работы продолжатся в том же режиме, то все объекты будут сданы в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конце мая в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отключат воду
На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин
Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами
Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику
В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина
Мэр Краснодара: послабление режима будет как только прекратится рост заболеваемости
В Горячем Ключе заканчивают возведение дома для переселения людей из ветхого жилья
«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее
Краснодарское предприятие увеличит выпуск антисептиков до 15 тонн в сутки
Исполнять обязанности главврача в больнице Армавира, где произошел скандал с выплатами, будет депутат
Жителям Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции выплатили более 70 млн рублей
В Краснодаре Тургеневский мост частично закрыли из-за ремонта
Власти Адыгеи не допустили празднования массовой свадьбы
МТС ищет новых сотрудников на Кубани
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд руб.
В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище
В Сочи собираются создать единый бренд местного чая
Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью
В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском