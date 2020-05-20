Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику

20 Май 2020 2020-05-20T18:37:58+03:00

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Темпы по строительству школ и детских садов в Краснодарском крае набраны серьезные. Во время карантина их решено было не снижать. Поэтому работы на соцобъектах не останавливались, правда, бригады трудились с соблюдением всех мер предосторожности.

- Ни одна стройка не была заморожена, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В первую очередь, это школы и детские сады.

В 2020 году одновременно идет строительство 27 школ и четырех детских садов. Из них 16 должны быть сданы до Нового года.

- Объекты возводятся, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Тимашевском и Каневском районах, - пояснил первый заместитель главы края Андрей Алексеенко. - В Сочи школа на 1100 мест в районе Мамайка строится в рамках национального проекта «Образование».

Что касается кубанской столицы, то на различной стадии готовности здесь 10 школ, четыре детских сада и один физкультурно-оздоровительный центр.

– Также без отставания, а где-то даже с опережением идет строительство лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре и акушерского корпуса в Кореновске, – добавил Андрей Алексеенко.

Если работы продолжатся в том же режиме, то все объекты будут сданы в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU