2020-05-20T19:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами

Правда, в трети случаев банки отказали
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом серьезно отразилась на кошельках жителей Кубани. Для тех, у кого были кредиты, предоставили возможность взять передышку. По информации Южного ГУ Банка России, в кредитные организации направлено более 16 500 обращений о предоставлении каникул. Больше половины уже одобрено - без малого 10 тысяч человек получили отсрочку по платежа.

Правда, в трети случаев банки отказали. Самая частая причина – превышение максимального размера кредита.

– На кредитные каникулы может рассчитывать любой человек, если его доход снизился не меньше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, - уточнил министр экономики края Александр Руппель.

Кредит, по которому житель Кубани хочет получить отсрочку, должен быть не больше максимальной суммы.

- Для Краснодарского края лимит по ипотеке составляет 2 миллиона рублей, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации региона. - По потребительскому кредиту планка - 250 тысяч рублей, по автокредиту – 600 тысяч и по кредитной карте – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конце мая в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отключат воду
На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин
Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами
Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику
В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина
Мэр Краснодара: послабление режима будет как только прекратится рост заболеваемости
В Горячем Ключе заканчивают возведение дома для переселения людей из ветхого жилья
«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее
Краснодарское предприятие увеличит выпуск антисептиков до 15 тонн в сутки
Исполнять обязанности главврача в больнице Армавира, где произошел скандал с выплатами, будет депутат
Жителям Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции выплатили более 70 млн рублей
В Краснодаре Тургеневский мост частично закрыли из-за ремонта
Власти Адыгеи не допустили празднования массовой свадьбы
МТС ищет новых сотрудников на Кубани
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд руб.
В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище
В Сочи собираются создать единый бренд местного чая
Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью
В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском