Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами

20 Май 2020 2020-05-20T19:06:15+03:00

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Ситуация с коронавирусом серьезно отразилась на кошельках жителей Кубани. Для тех, у кого были кредиты, предоставили возможность взять передышку. По информации Южного ГУ Банка России, в кредитные организации направлено более 16 500 обращений о предоставлении каникул. Больше половины уже одобрено - без малого 10 тысяч человек получили отсрочку по платежа.

Правда, в трети случаев банки отказали. Самая частая причина – превышение максимального размера кредита.

– На кредитные каникулы может рассчитывать любой человек, если его доход снизился не меньше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, - уточнил министр экономики края Александр Руппель.

Кредит, по которому житель Кубани хочет получить отсрочку, должен быть не больше максимальной суммы.

- Для Краснодарского края лимит по ипотеке составляет 2 миллиона рублей, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации региона. - По потребительскому кредиту планка - 250 тысяч рублей, по автокредиту – 600 тысяч и по кредитной карте – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU