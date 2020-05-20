На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин

20 Май 2020 2020-05-20T19:41:10+03:00

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В кубанской столице автолюбителей ждут нововведения. С 1 августа на улице Дзержинского в районе нового комплекса зданий Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко запретят парковку. Речь идет об участке по четной стороне между улицами Грибоедова и Нахимова. Здесь уже установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто.

- Мы понимаем, что когда откроется новое училище, вдоль него будут парковаться машины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. - Это магистральная улица, где мы не можем допустить затора из-за припаркованных на проезжей части автомобилей.

Власти города считают, что это создаст проблему для движения и личного, и общественного транспорта. Именно поэтому автомобилям запретят парковаться.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке улицы Сафонова в Краснодаре заменят водопровод. Обновление позволит улучшить качество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU