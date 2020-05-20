2020-05-20T19:41:10+03:00
Общество

На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин

Дорожные знаки уже установили на дороге
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В кубанской столице автолюбителей ждут нововведения. С 1 августа на улице Дзержинского в районе нового комплекса зданий Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко запретят парковку. Речь идет об участке по четной стороне между улицами Грибоедова и Нахимова. Здесь уже установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто.

- Мы понимаем, что когда откроется новое училище, вдоль него будут парковаться машины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. - Это магистральная улица, где мы не можем допустить затора из-за припаркованных на проезжей части автомобилей.

Власти города считают, что это создаст проблему для движения и личного, и общественного транспорта. Именно поэтому автомобилям запретят парковаться.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке улицы Сафонова в Краснодаре заменят водопровод. Обновление позволит улучшить качество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конце мая в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отключат воду
На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин
Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами
Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику
В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина
Мэр Краснодара: послабление режима будет как только прекратится рост заболеваемости
В Горячем Ключе заканчивают возведение дома для переселения людей из ветхого жилья
«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее
Краснодарское предприятие увеличит выпуск антисептиков до 15 тонн в сутки
Исполнять обязанности главврача в больнице Армавира, где произошел скандал с выплатами, будет депутат
Жителям Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции выплатили более 70 млн рублей
В Краснодаре Тургеневский мост частично закрыли из-за ремонта
Власти Адыгеи не допустили празднования массовой свадьбы
МТС ищет новых сотрудников на Кубани
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд руб.
В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище
В Сочи собираются создать единый бренд местного чая
Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью
В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском