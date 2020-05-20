2020-05-20T20:26:39+03:00
Общество

В конце мая в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отключат воду

С 26 мая на Троицком групповом водопроводе начнут ремонт
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Масштабная реконструкция Троицкого группового водопровода идет полным ходом. Уже построены 18 километров новой ветки. Она практически полностью заменила изношенный старый участок.

- Из-за постоянных порывов на этой линии жители трех районов Кубани сутками оставались без воды, особенно летом, - говорят в администрации Краснодарского края.

Работы по переврезке были запланированы еще в марте. Но из-за ситуации с коронавирусом их отложили.

В случае, если эпидситуация позволит, необходимые работы начнутся 26 мая. Согласно технологическим нормам, продлятся они трое суток.

– Это непосредственно сама переврезка, опрессовка и постепенное заполнение резервуаров водой, а также регулировочные работы на распределительных сетях городов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. - Давление по сетям будет подниматься плавно и не быстро, чтобы не допустить порывов на других участках водопровода.

Подачу воды в жилых домах Новороссийска, Геленджика и Крымского района ограничат. Людям будут подвозить воду.

ВАЖНО!

В Новороссийске заказать автоцистерну с водой можно по телефонам: 8 (8617) 30-98-60 и 30-98-61, 63-70-76 и 63-71-12.

Телефон горячей линии в Крымском районе – 8 (86131) 5-20-35.

Телефон горячей линии в Геленджике – 8 (86141) 2-10-33 и 8 (86141) 2-11-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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