2020-05-20T22:56:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 21 мая

Ожидается, что будет озвучено решение, касающееся режима карантина в регионе
Евгения СОРОКА
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Вениамин Кондратьев.Вениамин Кондратьев.
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Предыдущее совещание оперштаба Краснодарского края закончилось продлением режима карантина в регионе. Роспотребнадзор и руководители ведущих краевых клиник сошлись во мнении, что послабления могут вызвать резкий прирост заболевших.

На том же заседании губернатор Кубани сообщил, что следующее совещание оперативного штаба состоится в четверг, 21 мая. Ожидается, что на нем будет озвучена текущая эпидобстановка в регионе, а также принято дальнейшее решение, касающееся режима ограничений. Предварительно, выступление главы края Вениамина Кондратьева планируется на 13:00.

Ранее замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная рассказала «КП» - Кубань» о том, что заболеваемость коронавирусом в регионе идет на спад. Взрывного прироста числа инфицированных не произошло.

- С 9 мая в Краснодарском крае идет стабилизация процесса уровня заболеваемости, четкая тенденция к снижению, - уточняет Татьяна Гречаная.

Напомним, в регионе на данный момент действуют два режима: карантинный и масочный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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