2020-05-20T23:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов

117 горожан получил предупреждение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
На улицах по-прежнему дежурят отряды самоконтроля.На улицах по-прежнему дежурят отряды самоконтроля.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

Каждый день в кубанской столице продолжают фиксировать новые случаи заражения. Так, 20 мая число инфицированных увеличилось на 37. Мэр Краснодара уверен - уровень заболеваемости растет потому, что жители города на соблюдат карантин. Чтобы не допустить резкого всплеска, на улицах краевого центра продолжают дежурить отряды самоконтроля.

«Коронавирусные» патрули ходят по скверам, набережным и местам возможного массового скопления людей и следят за тем, как соблюдается режим. Если фиксируют грубое нарушение карантина, выписывают протокол.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - За грубое нарушение режима карантина выписали 229 штрафов.

Продолжают работать и карантинные посты на въездах в город, где 20 мая проверили 11369 машин.

- 166 автомобилей развернули обратно из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 21 мая
На месте будущего Дальнего обхода Краснодара обнаружено уникальное захоронение железного века
В конце мая в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отключат воду
На участке по улице Дзержинского в Краснодаре запретят парковку машин
Почти 10 тысяч жителей Кубани воспользовались кредитными каникулами
Несмотря на карантин: на Кубани строительство болеев 30 школ и детсадов идет по графику
В Сочи волонтёры отработали более 1 тысячи заявок от жителей во время карантина
Мэр Краснодара: послабление режима будет как только прекратится рост заболеваемости
В Горячем Ключе заканчивают возведение дома для переселения людей из ветхого жилья
«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее
Краснодарское предприятие увеличит выпуск антисептиков до 15 тонн в сутки
Исполнять обязанности главврача в больнице Армавира, где произошел скандал с выплатами, будет депутат
Жителям Кубани в условиях распространения коронавирусной инфекции выплатили более 70 млн рублей
В Краснодаре Тургеневский мост частично закрыли из-за ремонта
Власти Адыгеи не допустили празднования массовой свадьбы
МТС ищет новых сотрудников на Кубани
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд руб.
В Ейске 10-летний мальчик устроил погром на кладбище
В Сочи собираются создать единый бренд местного чая
Правительство упростит проведение сделок с недвижимостью
В Краснодарском крае полицейские проводят операцию «Таксист»
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском