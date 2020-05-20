В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов
Каждый день в кубанской столице продолжают фиксировать новые случаи заражения. Так, 20 мая число инфицированных увеличилось на 37. Мэр Краснодара уверен - уровень заболеваемости растет потому, что жители города на соблюдат карантин. Чтобы не допустить резкого всплеска, на улицах краевого центра продолжают дежурить отряды самоконтроля.
«Коронавирусные» патрули ходят по скверам, набережным и местам возможного массового скопления людей и следят за тем, как соблюдается режим. Если фиксируют грубое нарушение карантина, выписывают протокол.
- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - За грубое нарушение режима карантина выписали 229 штрафов.
Продолжают работать и карантинные посты на въездах в город, где 20 мая проверили 11369 машин.
- 166 автомобилей развернули обратно из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска, - добавляют в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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