В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов

20 Май 2020 2020-05-20T23:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый день в кубанской столице продолжают фиксировать новые случаи заражения. Так, 20 мая число инфицированных увеличилось на 37. Мэр Краснодара уверен - уровень заболеваемости растет потому, что жители города на соблюдат карантин. Чтобы не допустить резкого всплеска, на улицах краевого центра продолжают дежурить отряды самоконтроля.

«Коронавирусные» патрули ходят по скверам, набережным и местам возможного массового скопления людей и следят за тем, как соблюдается режим. Если фиксируют грубое нарушение карантина, выписывают протокол.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - За грубое нарушение режима карантина выписали 229 штрафов.

Продолжают работать и карантинные посты на въездах в город, где 20 мая проверили 11369 машин.

- 166 автомобилей развернули обратно из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU