2020-05-21T07:33:17+03:00
Общество

На Кубани автоматически продлили 2385 лицензий на розничную продажу алкоголя

Предприниматели также должны предоставлять деклараций об объеме розничной продажи спиртосодержащей продукции
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона с начала года выдали и продлили 2 928 лицензии, переоформили еще 379. Из них в период распространения опасной инфекции выдали 2498.

Как напомнил глава ведомства Роман Куринный, организациям на 12 месяцев автоматически продлили лицензии, сроки действия которых истекли или истекают с 15 марта до 31 декабря этого года. Это сделали без оплаты государственной пошлины. Юрлицам, не планирующим реализовывать продукцию в 2020 году, необходимо подать в департамент заявление об этом.

- Предприниматели также должны предоставлять деклараций об объеме розничной продажи спиртосодержащей продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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