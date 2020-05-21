На Кубани автоматически продлили 2385 лицензий на розничную продажу алкоголя
В Краснодарском крае специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона с начала года выдали и продлили 2 928 лицензии, переоформили еще 379. Из них в период распространения опасной инфекции выдали 2498.
Как напомнил глава ведомства Роман Куринный, организациям на 12 месяцев автоматически продлили лицензии, сроки действия которых истекли или истекают с 15 марта до 31 декабря этого года. Это сделали без оплаты государственной пошлины. Юрлицам, не планирующим реализовывать продукцию в 2020 году, необходимо подать в департамент заявление об этом.
- Предприниматели также должны предоставлять деклараций об объеме розничной продажи спиртосодержащей продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU