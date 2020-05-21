2020-05-21T08:02:40+03:00
Общество

В сочинском «Дендрарии» к летнему сезону высадят почти 50 тысяч растений

Вся рассада была выращена в собственном питомнике
Александра ПОДУШКО
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Фото:пресс-службе Сочинского нацпаркаФото:пресс-службе Сочинского нацпарка
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В этом году в сочинском «Дендрарии» высадят бегонию, сальвию, тагетес, колеус, акалиф, бальзамин, лобелию, агератум, цинерарию, сеткреазию.

- Вся рассада была выращена в собственном питомнике, на базе оранжерейно-тепличного комплекса. Это гарантирует ее устойчивость и отсутствие инвазивных вредителей, - сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Сейчас в парке с имеющихся клумб удаляются растения прошлого сезона, идет подготовка почвы и разметка рисунка. Сочетание растений в цветниках и из года в год меняется, это регулярно привносить новизну в парковый ландшафт.

Еще в феврале в «Дендрарии» высадили более 350 экземпляров новых видов и форм древесных и кустарниковых растений.

Напомним, в Сочи собираются создать единый бренд местного чая. Это призвано помочь с реализацией продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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