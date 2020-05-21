В Краснодарском крае из-за засухи и заморозков пересмотрят объемы экспорта пшеницы
В этом году на Кубани прогнозируется снижение урожая. Поэтому власти готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего потребителя.
В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани сообщили, что заморозки после аномально теплой зимы и засуха стали причиной гибели в озимых культур на площади 52 тысяч га. и повреждения на площади более 800 тысяч га.
Как уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев, из-за погодных условий в текущем году пришлось также полностью пересеять все пострадавшие 22 тысячи га сахарной свеклы.
- Аграриям, которые застраховали посевы, компенсируют до 50 процентов ущерба, так как в крае введен режим ЧС. На это было выделено 334 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского краю.
ИСТОЧНИК KP.RU