2020-05-21T08:54:33+03:00
Общество

В Краснодарском крае из-за засухи и заморозков пересмотрят объемы экспорта пшеницы

Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В этом году на Кубани прогнозируется снижение урожая. Поэтому власти готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего потребителя.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани сообщили, что заморозки после аномально теплой зимы и засуха стали причиной гибели в озимых культур на площади 52 тысяч га. и повреждения на площади более 800 тысяч га.

Как уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев, из-за погодных условий в текущем году пришлось также полностью пересеять все пострадавшие 22 тысячи га сахарной свеклы.

- Аграриям, которые застраховали посевы, компенсируют до 50 процентов ущерба, так как в крае введен режим ЧС. На это было выделено 334 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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