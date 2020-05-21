На развитие теплоснабжения на Кубани направили 1,5 миллиарда рублей
Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, отрасль становится все более привлекательной для инвесторов. В ближайшие три года на развитие теплоснабжения направят полтора миллиарда рублей. Это и бюджетные, и частные средства.
В стадии заключения находятся соглашения по модернизации котельных и тепловых сетей в Ленинградском, Северском, Успенском, Красноармейском районах и Горячем Ключе. Также инвесторы заходят в Брюховецкий, Новокубанский, Курганинский, Ейский, Крыловской, Тбилисский и Староминский муниципалитеты.
- В целом с 2016 года было модернизировано более 120 новых котельных. В 2020 году на Кубани введут в эксплуатацию 34. Самые крупные объекты, обновят с привлечением частных средств. Например, это Краснодарская ТЭЦ. Также уже завершили строительство котельных на улице Лукьяненко и в поселке Пригородном, - отметили в пресс-службе администрации края.
Напомним, в Краснодарском крае из-за засухи и заморозков пересмотрят объемы экспорта пшеницы. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU