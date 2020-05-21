2020-05-21T09:43:24+03:00
Общество

На развитие теплоснабжения на Кубани направили 1,5 миллиарда рублей

Это и бюджетные, и частные средства
Александра ПОДУШКО
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На развитие теплоснабжения на Кубани направили 1,5 миллиарда рублей в ближайшие три годаНа развитие теплоснабжения на Кубани направили 1,5 миллиарда рублей в ближайшие три годаФото: Архив "КП"
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Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, отрасль становится все более привлекательной для инвесторов. В ближайшие три года на развитие теплоснабжения направят полтора миллиарда рублей. Это и бюджетные, и частные средства.

В стадии заключения находятся соглашения по модернизации котельных и тепловых сетей в Ленинградском, Северском, Успенском, Красноармейском районах и Горячем Ключе. Также инвесторы заходят в Брюховецкий, Новокубанский, Курганинский, Ейский, Крыловской, Тбилисский и Староминский муниципалитеты.

- В целом с 2016 года было модернизировано более 120 новых котельных. В 2020 году на Кубани введут в эксплуатацию 34. Самые крупные объекты, обновят с привлечением частных средств. Например, это Краснодарская ТЭЦ. Также уже завершили строительство котельных на улице Лукьяненко и в поселке Пригородном, - отметили в пресс-службе администрации края.

Напомним, в Краснодарском крае из-за засухи и заморозков пересмотрят объемы экспорта пшеницы. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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