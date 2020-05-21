«С неба упали»: житель Сочи присвоил забытые в банкомате чужие деньги
В отдел полиции Центрального района Сочи обратился с заявлением 34-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что снимал наличные с карты в отделении банка, и по оплошности оставил деньги в купюроприемнике устройства.
Через несколько минут сочинец обнаружил свою ошибку и вернулся к банкомату. Чуда, впрочем, ожидаемо не произошло. Денег на месте уже не оказалось. Общая сумма ущерба составила 9 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого в присвоении чужих купюр.
Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который задержан оперативниками у себя дома и доставлен в пункт полиции. Мужчина сознался в совершении кражи. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Сейчас по факту кражи отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU