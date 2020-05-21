2020-05-21T09:53:20+03:00
Общество

«С неба упали»: житель Сочи присвоил забытые в банкомате чужие деньги

Его действия квалифицируются законом, как кража
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Житель Сочи забрал из банкомата чужие забытые деньги. Фото УВД СочиЖитель Сочи забрал из банкомата чужие забытые деньги. Фото УВД Сочи
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В отдел полиции Центрального района Сочи обратился с заявлением 34-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что снимал наличные с карты в отделении банка, и по оплошности оставил деньги в купюроприемнике устройства.

Через несколько минут сочинец обнаружил свою ошибку и вернулся к банкомату. Чуда, впрочем, ожидаемо не произошло. Денег на месте уже не оказалось. Общая сумма ущерба составила 9 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого в присвоении чужих купюр.

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который задержан оперативниками у себя дома и доставлен в пункт полиции. Мужчина сознался в совершении кражи. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Сейчас по факту кражи отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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