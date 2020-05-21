На Кубани помощница по хозяйству похитила у мужчины золотую цепочку

21 Май 2020 2020-05-21T10:04:34+03:00

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В полицию по Успенскому району обратился местный житель. Он рассказал, что во время его длительного отсутствия, из дома пропала золотая цепочка стоимостью более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Они установили личность злоумышленницы. 47-летнюю знакомую мужчины задержали.

Выяснилось, что женщина помогала пенсионеру по хозяйству и знала, где он хранит ценности. Пока заявитель был в больнице, злоумышленница, воспользовавшись своим ключом, попала в жилище, похитила золотую цепочку и сдала ее в ломбард в Армавире.

- За кражу на женщину завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU