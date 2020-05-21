2020-05-21T10:04:34+03:00
Происшествия

На Кубани помощница по хозяйству похитила у мужчины золотую цепочку

Ущерб составил более 100 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Кубани помощница по хозяйству похитила у мужчины золотую цепочкуНа Кубани помощница по хозяйству похитила у мужчины золотую цепочкуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию по Успенскому району обратился местный житель. Он рассказал, что во время его длительного отсутствия, из дома пропала золотая цепочка стоимостью более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Они установили личность злоумышленницы. 47-летнюю знакомую мужчины задержали.

Выяснилось, что женщина помогала пенсионеру по хозяйству и знала, где он хранит ценности. Пока заявитель был в больнице, злоумышленница, воспользовавшись своим ключом, попала в жилище, похитила золотую цепочку и сдала ее в ломбард в Армавире.

- За кражу на женщину завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани мужчина убил за измену свою сожительницу и друга
В Краснодаре назначен начальник управления гражданской защиты администрации города
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 мая 2020 года: 41 «тяжелый» пациент на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 мая 2020 года увеличилось еще на 91 человека
На Кубани помощница по хозяйству похитила у мужчины золотую цепочку
«С неба упали»: житель Сочи присвоил забытые в банкомате чужие деньги
На развитие теплоснабжения на Кубани направили 1,5 миллиарда рублей
Кадастровая палата Кубани рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
В Краснодарском крае из-за засухи и заморозков пересмотрят объемы экспорта пшеницы
В сочинском «Дендрарии» к летнему сезону высадят почти 50 тысяч растений
На Кубани автоматически продлили 2385 лицензий на розничную продажу алкоголя
Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 229 штрафов
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 21 мая
На месте будущего Дальнего обхода Краснодара обнаружено уникальное захоронение железного века