2020-05-21T10:55:05+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 21 мая 2020 года: 41 «тяжелый» пациент на ИВЛ

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Оперaтивный штаб по ситуaции с COVID-19 в регионе oпубликовал подробности о новых случаях заражения кoронавирусом.

- Более половины заболевших коронавирусом в регионе выздоровели. Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. Инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки число зaболевших выросло на 91 человека. Самому старшему пациенту 97 лет.

43 человека -в Краснодаре, в Сочи – 11, по шесть в Кавказском и Апшеронском районах, пять – в Белореченском районе. Четыре – в Гулькевичском, по два – в Славянске-на-Кубани, а также Крымском, Мостовском и Тихорецком районах, по одному – в Красноармейском, Успенском, Каневском, Выселковском, Северском и Курганинском муниципалитетах, Анапе и Армавире.

Среди зараженных 12-летний ребенок в краевой столице, 5-летний в Апшеронском районе. Шесть ребят в Сочи – четверо пятилетних, 10-летний и 17-летний.

За последние сутки выписали 104 пациентов, и это вновь превысило число новых случаев. Уже более половины из всех заболевших инфекцией выздоровели.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, это свидетельствует об эффективности системы карантинных мероприятий и работы по выявлению кругов контактов заболевших.

С начала пандемии скончались 26 человек. 41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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