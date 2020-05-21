В Краснодаре назначен начальник управления гражданской защиты администрации города

21 Май 2020 2020-05-21T11:09:43+03:00

Им стал Виталий Казликин

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре прошло 96 заседание городской Думы. В условиях действующего режима карантина оно состоялось в дистанционном режиме по видеосвязи.

На мероприятии глава Краснодара Евгений Первышов представил кандидатуру Виталия Казликина на должность начальника управления гражданской защиты администрации Краснодара.

Каждый из парламентариев в соответствии с поправками, внесенными в Регламент Думы, проголосовал в открытом режиме. Депутаты поддержали кандидатуру Виталия Казликина.

- Виталий Казликин вырос в Краснодаре, окончил школу №39 , Московский институт пожарной безопасности МВД России, Академию государственной службы при президенте РФ, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Он трудился на различных должностях в системе МЧС России, был заместителем начальника и начальником ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» МЧС России по краю.

В 2018 году отвечал за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU