21 Май 2020 2020-05-21T12:01:33+03:00

На Кубани мужчина убил за измену свою сожительницу и друга Фото: Архив "КП"

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Трагедия произошла еще в конце мая 2019 года. Но сейчас дело передали в суд. Мужчина с бывшей сожительницей и 44-летним знакомым выпивали во дворе дома на улице Крупской в станице Старонижестеблиевской.

В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого приглашенный мужчина ударил женщину, после чего хозяин дома выгнал гостя. Вскоре злоумышленник вернулся. Когда он зашел в дом, увидел, что женщина ему изменяет с 38-летним хозяином дома.

- Он из чувства ревности нанес мужчине и женщине удары ножом. Их смерть наступила от причинных повреждений и массивной кровопотери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В это время в комнату вошел 44-летний мужчина, которому фигурант стал угрожать. Он приставил к его горлу нож и заставил перенести тело потерпевшей к себе домой, где уложил ее на кровать, а сам лег спать. Утром злоумышленник понял, что она мертва.

- На мужчину завели уголовное дело. Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU