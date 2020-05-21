Из-за хаотичной парковки машин вывозить мусор из микрорайонов Сочи все сложнее

21 Май 2020 2020-05-21T11:52:11+03:00

Мусоровозам приходится совершать в разы больше рейсов

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Беспорядочная парковка автомобилей в Сочи блокирует проезд спецтехники к площадкам для сбора бытового мусора.

В подрядной организации, обслуживающей контейнерные площадки, отмечают, что ежедневно подобную ситуацию можно наблюдать примерно на трети участков.

Из-за этого мусоровозам зачастую по два-три раза за смену приходится возвращаться к таким проблемным местам.

- Это отражается на качестве работы в целом. Не вывезенные вовремя отходы - это перенакопленные контейнеры, нарушение санитарных норм, недовольство горожан и гостей города. Поэтому мы обращаемся с просьбой оставлять проезды открытыми, - заявил руководитель отдела логистики и организации движения транспорта ООО «ПрофиСервис» Сергей Марков.

Ежедневно на линию в Сочи выходит более 70 мусоровозов, которые обслуживают около 140 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU