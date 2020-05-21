В Краснодаре назначили начальника управления по социальным вопросам администрации города

21 Май 2020 2020-05-21T12:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На очередном 96-м заседании городской Думы ее кандидатуру представил глава Краснодара Евгений Первышов. До назначения Ирина Косинкова занимала должность советника главы кубанской столицы.

Как ранее сообщала «Комсомолка», сессия городского парламента впервые состоялась в дистанционном формате по видеосвязи. Провела заседание председатель Гордумы Вера Галушко.

- Депутаты во время открытого голосования поддержали кандидатуру Ирины Косинковой, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ирина Косинкова много лет трудилась в системе торговли города, с 1994 года работает в администрации на различных должностях. С 2005 по 2019 год возглавляла управление торговли и бытового обслуживания населения, с апреля прошлого года - советник главы города.

Также она почетный работник торговли, награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 3 степени.

Напомним, в Краснодаре назначен начальник управления гражданской защиты администрации города. Им стал Виталий Казликин.

ИСТОЧНИК KP.RU