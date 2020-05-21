В Калининском районе женщина украла у родственницы украшения и юбилейные монеты
20-летней приезжая из Ростовской области была в гостях у своей родственницы в станице Калининской. Она похитила золотые украшения, юбилейные монеты, вещи и скрылась. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
- Вскоре правоохранители установили местонахождение злоумышленницы. Девушку задержали и доставили в ОМВД России по Калининскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.
Похищенные ценности злоумышленница сдала в ломбард, вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.
В отношении 20-летней приезжей из Ростовской области было возбуждено уголовное дело. Ей грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU