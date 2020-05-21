В Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку
Инцидент произошёл в Адлерском районе курорта
В Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку. Фото пресс-службы Южного округа войск национальной гвардии РФ
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В Сочи рядовые Росгвардии спасли тонущую девушку. Инцидент произошёл в Адлерском районе Сочи, на берегу реки Мзымта
- Рядовые Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев услышали женские крики со стороны реки Мзымта и бросились на помощь тонущей девушке, - сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.
Спасенную передали врачам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU