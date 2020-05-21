В Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку

21 Май 2020 2020-05-21T12:33:34+03:00

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В Сочи рядовые Росгвардии спасли тонущую девушку. Инцидент произошёл в Адлерском районе Сочи, на берегу реки Мзымта

- Рядовые Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев услышали женские крики со стороны реки Мзымта и бросились на помощь тонущей девушке, - сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Спасенную передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU